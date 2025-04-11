Из-за непогоды в Украине начали перекрывать трассы: где не проехать (фото и видео)

Вскоре в Украину придет потепление

Снегопады накрыли Украину в апреле, причем засыпало даже южную часть страны. Из-за непогоды в Николаевской области ограничили движение грузового транспорта и автобусов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Агентство восстановления". На территории Николаевской и Херсонской областей произошло резкое ухудшение погоды. Наблюдается сильный снег и ветер, на дорогах переметы.

Для ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций, с 8:50 11 апреля ввели временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов. Оно действует на следующих участках автомобильных дорог:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск , км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

, км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью); Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог) , км 179+000 – км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаева);

, км 179+000 – км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаева); Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев , км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаева);

, км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаева); Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаева).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Трассы расчищают 450 рабочих, привлечены 355 единиц техники. Подрядные организации работают круглые сутки. Водителей призывают предоставлять снегоуборочной технике преимущество в движении.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 10:00 в пятницу на территории региона был мороз -1 -4 градуса. Также область накрыли сильный снег и ветер.

Ситуация на дорогах после полудня

Одесское направление Коблево – проезд есть; Нечаянное — проезд только для легковых автомобилей.

Коблево – проезд есть; Нечаянное — проезд только для легковых автомобилей. Киевское направление – Новая Одесса: проезд для легковых авто есть. Была пробка из грузовиков — растащили.

– Новая Одесса: проезд для легковых авто есть. Была пробка из грузовиков — растащили. Текущая проблема – Криворожское направление, район М. Ларино — Калиновка.

Ким сообщил, что село Нечаянное Николаевской области заблокировано. Проехать невозможно.

Как рассказывал "Телеграф", 11 апреля в Одессе разыгралась настоящая стихия. Сильный ветер нанес большой ущерб городу — поваленные деревья перекрыли дороги, поврежденны автомобили и здания.