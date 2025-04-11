Первый офицер "Титаника" наконец-то оправдан: сенсационные находки через столетие

На столкновение с айсбергом понадобилось всего 6 секунд

Революционная технология 3D-сканирования наконец-то дала ответы на вопросы, которые более века оставались тайной — точная продолжительность столкновения легендарного лайнера "Титаник" с айсбергом. По данным нового исследования, весь процесс удара длился всего 6,3 секунды.

"Из этих симуляций мы фактически выяснили, что время, которое понадобилось ’Титанику’ для столкновения с айсбергом… составляло 6,3 секунды", — рассказал Саймон Бенсон, доцент кафедры морской архитектуры в Университете Ньюкасла, в интервью Дэвиду Мьюиру из ABC New.

Документальный фильм National Geographic "Титаник: цифровое воскресение", премьера которого состоится уже в эту пятницу, 11 апреля, представит самую подробную цифровую реконструкцию обломков корабля. Проект длился почти два года, в течение которых было создано 715 тысяч цифровых изображений затонувшего судна.

Собранные данные позволили сформировать полномасштабную цифровую копию "Титаника" с невероятной точностью – вплоть до отдельных заклепок. Такая детализация позволила исследователям опровергнуть некоторые давние мифы о катастрофе.

Одним из важнейших открытий стали доказательства, полностью реабилитирующие первого офицера Уильяма Мердока. Исторические предания долгое время утверждали, что он покинул свой пост во время кризиса. Однако точное расположение шлюпки в обломках подтверждает свидетельство второго офицера Чарльза Лайтоллера о том, что Мердок до последнего готовил к спуску спасательные шлюпки, пока его не смыло волной.

Эксперты, работавшие над проектом, утверждают, что цифровое картографирование места последнего упокоения "Титаника" является настоящим прорывом в морской археологии.

"Уровень детализации, которого мы достигли, позволяет нам исследовать обломки так, словно мы ходим по самому кораблю", — объяснили исследователи.

Премьера документального фильма "Титаник: Цифровое воскресение" состоится в пятницу в 21:00 по восточному времени (в субботу в 04:00 по киевскому времени) на телеканале National Geographic, а на следующий день лента будет доступна на Hulu и Disney+.

Напомним, лайнер "Титаник" весом 46 328 тонн компании "Уайт Стар Лайн" затонул в 2:20 утра в понедельник, 15 апреля 1912 года, после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Фото Getty Images

Также ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел "Титаник" до трагедии и сколько стоили билеты.