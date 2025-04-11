Мужчины с инвалидностью могут выехать из Украины: какие документы нужны

Юрист рассказал, какая справка не будет основанием для пересечения границы

Несмотря на запрет на выезд для военнообязанных мужчин во время военного положения, украинское законодательство предусматривает исключения. В частности, граждане с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу.

Юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult объяснил, какие именно документы нужно собрать мужчинам с инвалидностью первой группы, если отсрочка оформлена через приложение "Резерв+".

По словам специалиста, для выезда из Украины особой категории граждан требуется документ, подтверждающий группу инвалидности — это может быть:

удостоверение личности с инвалидностью;

пенсионное удостоверение;

удостоверение о получении соцпомощи.

И военно-учетный документ – электронный или бумажный, с уже оформленной отсрочкой.

Юрист отметил, что справка МСЭК не является достаточным основанием. Поэтому ее не следует предъявлять пограничникам.

Также юрист добавил, что независимо от полного пакета документов окончательное решение о пересечении границы остается за сотрудниками Государственной пограничной службы. Они могут оценить документы и принять индивидуальное решение на месте.

Напоминаем, что мужчины для пересечения государственной границы должны иметь при себе военно-учетные документы. Чтобы воспользоваться правом на выезд, они должны предоставить подтверждение принадлежности к определенной категории.

С лета 2024 года пограничники имеют право требовать:

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

документ об увольнении или отсрочке от службы;

медицинские документы о негодности.

В случае отсутствия военного билета или одной из необходимых бумаг, даже если человек формально подпадает под исключения, его не выпустят из Украины.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в апреле. Не только люди с отсрочкой могут пересечь границу.