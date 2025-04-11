Открытие пляжей в Одессе под угрозой? Безопасно ли Черное море после экокатастрофы

После разлива танкеров море было загрязнено

В 2024 году, несмотря на военные угрозы, пляжный сезон в Одессе все же состоялся, хоть и с существенными ограничениями. С 8 июня был открыт первый пляж "Калетон" на Французском бульваре, а затем планировалось открытие до 20 пляжей в городе и одной лагуны в Измаильском районе. Однако в декабре 2024 года произошла экологическая катастрофа — с разливом более 4300 тонн нефтепродуктов в Керченском проливе в результате аварии российских танкеров. Это привело к загрязнению значительной части акватории Черного моря.

Что ждет одесские пляжи в 2025 году и есть ли перспективы возобновления пляжного сезона этим летом? Редакция "Телеграфа" пыталась выяснить. Издание направило запросы в ответственные учреждения, чтобы узнать, когда ожидать открытия пляжей и каково состояние морской воды после случаев загрязнения нефтепродуктами.

Что говорят в Одесской областной военной администрации

По информации Одесской областной военной администрации (ОВА), с начала 2025 г. на побережье Черного моря фиксировались случаи появления веществ с содержанием нефтепродуктов. В частности, в марте такие случаи произошли на пляжах Одессы – Лузановском и Золотом берегу, а также в селе Новая Дофиновка Одесского района.

"Найденные вещества из прибрежной полосы убраны. По оперативным данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), НИУ "Украинский научный центр экологии моря", ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" содержание нефтепродуктов в прибрежной морской воде.

В настоящее время действует общий приказ командира оперативно-тактической группировки "Одесса" и начальника Одесской областной военной администрации от 14.10.2024 № 36/32, которым установлен запрет на пребывание, передвижение, вход/выход граждан на побережье Черного моря и на территориях пляжных зон.

Позиция Госпродпотребслужбы

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области в ответе на запрос отметило, что определение режима использования территорий рекреационных зон относится к полномочиям областных государственных администраций.

О состоянии морской воды в ведомстве сообщили: "Сообщений о превышении концентраций нефтепродуктов в морской воде сверх предельно допустимых уровней не поступало".

Также в Госпродпотребслужбе отметили, что мониторинг объектов окружающей среды осуществляется ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Когда начнут проверять пляжи

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", проверки пляжей начнутся в мае 2025 года. В это время можно будет получить более точную информацию о состоянии пляжей и морской воды.

Одесской областной государственной администрацией издано распоряжение от 14.03.2025 № 230/А-2025 "О некоторых мерах по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря, в условиях правового режима военного положения".

Согласно этому документу, Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской районным государственным администрациям поручено провести мероприятия по частичному доступу граждан на участки пляжных зон. После проведения обследований пляжных зон и предоставления соответствующих актов в ОВА и оперативно-тактической группировки "Одесса" будет принято решение о возможности частичного доступа граждан. Однако точная дата открытия первых пляжей пока остается неопределенной.

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