"Наступление" россиян на Харьков и Сумы. Братчук объяснил, о чем молчат оккупанты

На словах враг готов захватить территорию от Сум до Одессы, но есть нюанс.

Планы российских оккупантов организовать наступление на Сумы и Харьков не всегда подкреплены людским и техническим ресурсом. Кроме того, они разбиваются о контратакующих действиях Сил обороны Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, может ли враг действительно пойти на упомянутые города востока Украины.

— Я отвечу по-одесски: обещать — не значит жениться. Это касается и планов врага, — шутит пресс-офицер. — Если мы спросим любого оккупанта (от самого низкого до высшего) о планах, то они будут перечислять все наши города без исключения, что планируют зайти. На юге упомянут Одессу, Николаев, Херсон. На востоке — другие наши города Донецкого направления. Как, собственно, Харьков и Сумы.

Но надо исходить из тех реалий, которые сегодня есть. Когда враг информационно масштабирует свои действия, должен быть ресурс, чтобы продолжать такие боевые действия, говорит спикер УГА.

— Враг не расскажет, что натыкается на нашу фортификацию, что ломает там зубы, что натыкается на противодействие сил обороны, на наши системные контратакующие действия, которые дали возможность сегодня говорить об определенной стабилизации фронта под Покровском. Это происходит и на других отрезках, — добавил Сергей Братчук.

Он напомнил активизацию окупантов на Запорожском направлении, когда звучали громкие заявления, что это наступление на Запорожье.

— Надо исходить из ресурсности и возможностей врага. На сегодняшний день сделать это (вести наступление на Сумы и Харьков. — Ред.) россиянам чрезвычайно сложно. И не только из-за внутренних проблем, хотя они пехотную компоненту еще набирают. Возможно, нет у них еще такого критического уровня, как нам хотелось бы, но речь может идти уже о качестве этого пополнения. Но очевидно, что сегодня ресурсности не хватает. И опять-таки, больше нужно говорить о нашем противодействии, чтобы не допустить наступлений на наши крупные города, — подытожил пресс-офицер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что слова главкома ВСУ Сырского о наступлениях на Харьков и Сумы не так поняли.