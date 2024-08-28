Курс не піде у вільне плавання: чого очікувати від долара наприкінці року

На ринку є дефіцит валюти

Протягом кінця поточного року курс долара не зазнає значних змін. Експерт наголошує, що до 45 гривень показники точно не виростуть.

Національний банк України докладатиме зусиль і контролюватиме валютний ринок, аби не допустити різких коливань. Такий прогноз дав заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, передає РБК-Україна.

За його словами, Нацбанк слідкуватиме за міжбанком, аби компенсувати дефіцит валюти та не дати курсу сильно гойдатись. Тому бакс до кінця року, як прогнозується у компанії, перебуватиме в межах 41-42 гривень, але є ймовірність росту показників до 42,5 гривень.

Водночас на 45 гривень очікувати не варто, адже НБУ такого сценарію не допустить.

"Зараз почала розганятися інфляція та девальваційні очікування. НБУ не може дозволити собі значний рух. Немає ніякого курсу на девальвацію. У нас дуже помірковані коливання курсу. Чи можемо ми до кінця року дійти до 42 гривень? Звичайно, можемо, але це все одно коливання в межах 1-2% і великих коливань не буде", — каже Фурса.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук також надав втішний прогноз.

"Ми лише трохи переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 42,6 гривень за долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 гривень за долар", — пояснив він.

Курс долара в Україні станом на 28 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 28 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,11 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3008 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може впасти курс долара в Україні до 70 гривень протягом цього та наступного року.