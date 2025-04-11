Проще купить, чем готовить дома? Сколько стоят 300-граммовые паски в магазинах

Домашняя паска в 2025 году будет более выгодной, чем магазинная

Любая Пасха точно не обойдется без паски. Если готовить самостоятельно, то ее себестоимость без изюма, сахарного украшения и глазури составит почти 35 гривен.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько будет стоить одна 300-граммовая паска в украинских магазинах. Цены зависят не только от веса, но и от производителя и украшений на ней.

Самая дешевая паска есть в "Екомаркет". За 300-граммовый пасхальный хлеб нужно отдать 59,90 гривны.

Чуть дороже этот товар есть в "АТБ" — за 66,90 гривны.

Паску за 69 гривен можно купить в "Київхліб".

В "Сільпо" цена на кулич составляет 79,99 гривны.

Трехсотграммовую паску можно приобрести и на "Rozetka", но ее стоимость — 119 гривен по акции.

Итак, магазинная паска получится более дорогой, чем домашняя, ведь в магазине она будет стоить почти 60 гривен, а домашняя — 35 гривен, хотя последняя сумма высчитана без изюма, глазури и украшений. Мы также проанализировали, какая паска получится более дешевой — с курагой, цукатами или изюмом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить самый дешевый сахар.