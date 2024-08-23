Просядет ли курс доллара в Украине до 70 гривен: факторы, которые повлияют на его цену

Эксперт поделился прогнозом

В течение 2024-2025 годов гривна будет постепенно ослабевать. По словам эксперта, это произойдет из-за ряда определенных факторов, например изменение регулирования на ринке или экономическая ситуация.

Согласно прогнозу директора по инвестициям и главе департамента R&D в Capital Times Артема Щербина, передает Минфин, средний курс доллара в Украине в 2024 году составит 41,8 гривны, а в конце года упадет до 43 гривен. В следующем году средний показатель составит 43,6 гривны, а в конце — 44 гривны.

По его словам, на курс американской валюты в украинских банках и обменниках повлияет:

регулирование валютного рынка Нацбанком и большое предложение не резервных валют, постоянно демонстрирующих частичную слабость относительно основных валют, в независимости войны или сильных экономических факторов;

экономика Украины, упавшая на 50%. В то же время, помощь для пополнения бюджета предоставляется в долларах и евро, поэтому правительству выгоднее ослаблять гривну;

возвращение украинцев из-за границы и рост иностранных инвестиций.

Щербина уверен, что курс точно не упадет до 50 или 70 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в течение следующих 3 лет.