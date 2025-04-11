Зов сердца, а не пиар. Как принц Гарри годами помогает украинским ветеранам (фото)

Он впервые посетил Украину после начала полномасштабной войны

Принц Гарри совершил в Украину необъявленный визит, во время которого посетил ветеранов ВСУ и пострадавших из-за российской военной агрессии.

Об этом сообщает The Telegraph. Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов побывал во львовской клинике Superhumans Center, где лечат раненых военных. В этом центре бесплатно предоставляется протезирование, реконструктивная хирургия и психологическая помощь.

Как обращает внимание британское издание, о необъявленной поездке принца не разглашали, пока он не покинул Украину.

Как пишет The Telegraph, на фото с визита во Львов показан герцог Сассекский, одетый в куртку под названием его фонда Invictus Games, в разговоре с ранеными украинскими ветеранами.

Позже принц Гарри общался с группой людей с ограниченными возможностями в реабилитационном заведении, а также встретился с министром по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой.

Принц Гарри стал вторым членом королевской семьи, побывавшим в Украине с начала большой войны

Следует отметить, что британский герцог, 10 лет служивший в армии Соединенного Королевства, является вторым членом королевской семьи, посетившим Украину после начала широкомасштабной военной агрессии.

Британская королевская семья поддерживает Украину

Члены монаршей семьи Соединенного Королевства не раз высказывались с осуждением российской широкомасштабной военной агрессии против Украины.

В 2022 году Украину поддержали принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи. Они были первыми среди членов королевской семьи, кто высказался в поддержку Украины.

"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекски, и все мы в Archewell поддерживаем народ Украины, выступая против этого нарушения международного и гуманитарного права. И призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое", — говорилось в заявлении.

Игры непокоренных

В марте 2022 супруги перечислили деньги благотворительным организациям, поддерживающим Украину. Это пожертвование было в память о погибшем на войне Сергее Караиване — спортсмене и бывшем участнике соревнований Invictus Games, которые основал принц Гарри.

Уже в апреле 2022 года традиционно начались соревнования Invictus Games, "Игры непокоренных" — международный конкурс в паралимпийском стиле, в которых принимают участие ветераны войны и военнослужащие после ранений. Принц Гарри начал соревнования с речи об Украине.

"Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам несмотря ни на что. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране", — сказал сын короля украинской команде.

Каждый год на Играх непокоренных, принц Гарри уделял особое внимание украинским ветеранам. В 2023 году он стал на одно колено рядом с украинским воином, который потерял две ноги на войне.

В 2025 году принц Гарри в очередной раз открыл Игры непокоренных и снова не забывал об Украине. Он встречался с украинскими ветеранами и их семьями, охотно делал общие фото с украинской символикой. В один из дней он даже показался с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Разговор с Юлией "Тайрой", которую освободили из плена

Парамедикиня Юлия (Тайра) Паевская признавалась, что после освобождения из плена ей звонил по телефону принц Гарри. Он сказал, что поддерживает Украину и украинцев, а Игры непокоренных всегда будут заботиться об участниках.

В 2023 году Юля "Тайра" Паевская вновь стала участницей Игорь Нескореных и завоевала серебряную медаль — второе место в заплыве на 50-метровой дистанции в свободном стиле среди женщин. Награду ей вручал принц Гарри.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский встретился с Королем Великобритании Чарльзом III 2 марта во время его визита в Великобританию.