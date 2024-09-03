Курс может вырасти до новой отметки: насколько подорожает доллар уже в сентябре

Подобная ситуация произошла в июле

По оценкам экспертов, в течение сентября на украинском рынке ожидается подорожание доллара. Национальный банк будет обесценивать гривну постепенно.

Как сказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, передает "Факты", в течение первого месяца осени прогнозируется резкий рост курса американской валюты, как это было в июле 2024 года. После скачка показателей произошла определенная коррекция.

По его словам, такая ситуация может являться сигналом о том, что произойдет сильное колебание. Поэтому в этом месяце есть вероятность резкого скачка курса доллара.

Однако повышение курса будет происходить постепенно, ведь на рынке находится Нацбанк. Хмелевский ожидает, что "ближайшая цель остается на отметке 42 грн за 1$." и она уже может быть преодолена в сентябре 2024 года.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 сентября

По данным портала Минфин, во вторник, 3 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,45 (продажа). Наличный курс — 41,32 (покупка) и 41,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0976 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в сентябре за прогнозом начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового.