Военный ВСУ возмущен премией экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому в 40 млн грн

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов возмущен выплатой экс-руководителю государственной компании "Укрэнерго" премии в размере 40 млн грн, что эквивалентно выплатам военным на передовой за 40 лет.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Государство ценит своих защитников. Это правда. Но не настолько дорого. Кто-то скажет, что я завидую? Конечно, да. Я 40 млн могу заработать, если ни на сутки не вылезу с "нуля" в течение 40 лет. То есть всего 40 лет воевать на "нуле" — и нормальный украинский воин заработает даже больше, чем премия руководителю госпредприятия при увольнении", — написал военный.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал информацию о 40 млн грн премии экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому.

Он заявил, что утверждение финансовых условий контрактов, в том числе вопрос премий, с руководителями государственных компаний является прерогативой наблюдательных советов.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет государственной "Укрэнерго" принял заявление Кудрицкого и уволил его по соглашению сторон.

По сообщениям СМИ, наблюдательный совет принял протокольное решение о выплате Кудрицкому премий за годы войны. Выплата премий в государственных компаниях на время военного положения была остановлена. Речь, по данным СМИ, шла о не менее 40 млн грн.