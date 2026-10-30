В Днепре блэкаут, нет воды, исчезает связь. Что известно и где искать Пункты Несокрушимости

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество

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Город Днепр на утро 30 октября остается без электроснабжения из-за последствий российских ударов 29 октября. Энергетики работали всю ночь, но масштаб повреждений пока не позволяет вернуть свет в областной центр.

О блэкауте в Днепре около 7 часов утра в пятницу сообщил мэр областного центра Борис Филатов. По его словам, несмотря на усилия энергетиков, "система не выдерживает". Не вдаваясь в детали, он написал, что "все делают все необходимое".

"Обращаюсь ко всем горожанам. Пожалуйста, если есть возможность — оставайтесь дома, потому что кроме автобусов никакой электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро", — отметил Филатов.

Как рассказал корреспондент "Телеграфа" из Днепра, в областном центре также нет воды. Кроме того, возникли перебои со связью. Такая ситуация наблюдается примерно с 15 часов 29 октября.

Интернет работает у единиц. Оптоволокно обеспечивает связь с сетью, но вряд ли это надолго в условиях масштабного обесточивания.

Очередь на маршрутки в Днепре. Фото: Суспільне Дніпро

В ДТЭК подтвердили, что по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения в городе Днепре, прилегающих к областному центру районах и в части Павлоградского района. Во время экстренных отключений графики не действуют.

"В области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. Энергетики работали всю ночь и продолжают работать сейчас, чтобы как можно быстрее заживить объекты критической инфраструктуры и вернуть свет в дома", — говорится в сообщении.

Пункты Несокрушимости в Днепре

Еще с 2022 года в Украине и в частности в Днепре работают Пункты Несокрушимости. Это специально оборудованные безопасные места, работающие при длительном отключении электроэнергии, тепла или связи в результате обстрелов. Там можно подзарядить телефоны и другие устройства, получить доступ в интернет.

Всего в Днепре 477 Пунктов Несокрушимости. Найти ближайший можно с помощью Открытой карты Днепра. Там доступен отдельный информационный слой "Пункты несокрушимости".

Пункты Несокрушимости Днепра на карте

Чтобы просмотреть расположение пунктов, на Открытой карте Днепра нужно открыть раздел "Фильтры" и выбрать слой "Пункты несокрушимости". При необходимости можно выбрать конкретный район города, чтобы просмотреть доступные локации на его территории.

Как сообщал "Телеграф", 29 октября российский дрон атаковал электропоезд на вокзале Днепра. Погибли 14 человек. Также 14 человек получили ранения.