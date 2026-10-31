ГПСУ опровергла версию Ткача о выезде Кравченко за границу: "Информация неправдивая и крайне абсурдная"

Демченко утверждает, что пограничники действовали по правилам

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В Государственной пограничной службе опровергли версию о выезде экс-генпрокурора Руслана Кравченко из Украины, озвученную журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачем. Ранее журналист утверждал, что Кравченко якобы не выпускали за границу из-за отметки НАБУ и САП, а пропустили только после "звонка из Киева".

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал эту информацию неправдивой и абсурдной. На самом деле, по его словам, никакого запрета на выезд не было. Поручение предусматривало только информирование соответствующего органа о пересечении границы.

"В этом случае запрета не было, а соответственно, пограничники действовали по правилам. Когда ограничения от уполномоченных органов указаны в системе, человеку не разрешают выезд", – подчеркнул он.

Адвокат Олег Шрам также обратил внимание на пробелы в версии Михаила Ткача: если бы НАБУ и САП имели основания объявить Кравченко о подозрении, они могли сделать это до или после его командировки.

"Но ведь этого не произошло ни на следующий день, ни через день, ни через неделю, ни через месяц, ни до сих пор. Так к чему это? Понимаю, всем тяжело, но не настолько же, чтобы писать подобную чушь", – подчеркнул Шрам.

Напомним, что указ об увольнении Кравченко с должности главы Офиса генерального прокурора президент Владимир Зеленский подписал 15 сентября.