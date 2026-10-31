"Если что, это не мы". Украинцы клепают мемы о протестах в Польше (фото)

Украинцы в шутку проводят аналогии

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В Польше разворачивается политический кризис. Обострился многолетний конфликт вокруг Конституционного трибунала, украинцы уже отреагировали мемами и шутками.

"Телеграф" собрал самые яркие из них. Стоит отметить, что шутки не означают, что украинцы радуются обострению в Польше, ведь в самых тяжелых ситуациях украинцы смеются даже над самими собой, потому что юмор помогает нам пережить тяжелые времена.

Шутят, что при достаточно большом количестве украинцев в одной стране — Майдан неизбежен. Также в шутку предполагают, что Россия хотела сделать из эвакуации из Олешек свою пиар-кампанию, поэтому глава Офиса президента Кирилл Буданов приказал своей жабе Петру и коту Гюнтеру перебить эту кампанию другим инфоповодом.

Пишут также "Польша, если что, мы не причем". Есть и другие смешные мемы и шутки.

Почему в Польше возник политический кризис и что происходит

Многолетний конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши связан с противостоянием между бывшей властью – партией "Право и справедливость" и правительством Дональда Туска.

Туск считает пребывание в трибунале судей, назначенных при предыдущей власти, неконституционным и на этом основании не признает его решений. В то же время, в самом трибунале не признают судей, назначенных уже при Туске. Ранее в этом году президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести новых судей.

30 октября конфликт обострился — Кароль Навроцкий силой вошел в Конституционный трибунал в Варшаве, у входа возникла потасовка. Накануне судья Анна Корвин-Петровская отстранила главу учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского и взяла руководство, ссылаясь на самый длинный судейский стаж. Президент и отстраненные ее решения не признают.

Навроцкий прервал полет в Сенегал и вернулся в Польшу. После ночного противостояния он созвал срочные консультации с представителями парламентских сил. "Ночью был нарушен общественный порядок Республики Польша и силой захвачен конституционный государственный орган", – заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блекаут в российском Калининграде вызвал поток шуток. При чем здесь поляки.