Из бабушкиной квартиры: забытые советские часы возвращаются в тренды

Ностальгия и интересный дизайн возвращают привычный предмет советских квартир в современные интерьеры

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Настенные часы с кукушкой снова привлекают молодежь. Популярный в СССР предмет домашней обстановки возвращается благодаря интересу к аналоговым вещам: одни выбирают знакомый резной домик, другие – современную модель с лаконичным корпусом и регулировкой звука.

Винтажные часы с кукушкой все еще можно приобрести в Украине, сообщает "Телеграф". Среди объявлений есть предложения из Киева, Одессы, Черкасс, Днепра и других городов страны. Их стоимость составляет от 500 грн.

Почему часы с кукушкой снова интересны молодежи

На фоне смартфонов и других экранов отдельный прибор для измерения времени приобретает другое значение. Механизм, движение фигурки и знакомое кукование связаны с ощущением домашнего тепла и размеренного быта. Для старшего поколения это воспоминание о детстве, для молодых – непривычный аналоговый предмет в цифровом окружении.

Винтажные часы с кукушкой возвращаются как выразительный элемент домашнего интерьера/Фото: olx.ua

Меняется и роль таких часов в интерьере. Их выбирают как заметную деталь для пустой стены, которая задает настроение комнате. Интерес поддерживает переосмысление дизайна: рядом с традиционными деревянными домиками появились однотонные корпуса, строгие геометрические формы и модели, напоминающие арт-объекты.

Такие варианты вписываются в скандинавский стиль, лофт и мид-сенчури. Узнаваемая идея остается прежней – часы с фигуркой птицы, – но внешний вид уже не обязательно отсылает к обстановке советской квартиры.

Что изменилось в современных моделях

Новые версии учитывают бытовые неудобства старых механизмов. Многие модели оснащены датчиком света или автоматическим ночным режимом: кукушка не будит владельцев в темное время суток. Регулировка громкости позволяет подобрать подходящий уровень звука.

Современные часы с кукушкой сохраняют знакомый образ в лаконичном дизайне/Фото: olx.ua

Вместо механизма с тяжелыми гирями используют и кварцевый, работающий от батареек. Это дает возможность сохранить привычный образ часов с кукушкой, но сделать повседневное использование проще. При выборе между винтажной и современной вещью различия касаются уже не только оформления, но и устройства.

Как резной домик стал символом домашнего уюта

Привычный облик часов сложился задолго до советского времени. Как рассказывает Bestwatch, домик с двускатной крышей и гирями в форме еловых шишек утвердился в середине XIX века. Корпуса делали из дерева, украшали росписью или резьбой; позднее появились более дешевые пластиковые варианты.

Резные часы с кукушкой остаются узнаваемым символом домашнего уюта/Фото: olx.ua

В СССР такие часы выпускал Сердобский часовой завод. По материалам музейного объединения, массовое производство моделей с кукушкой началось в 1955 году. Часы марки "Маяк" запомнились резным домиком, гирями-шишками и бумажными мехами звукового механизма.