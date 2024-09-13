Сколько наличных можно перевозить через границу Украины и как: правила

Без декларирования можно перевозить до 10 тысяч евро

Ежедневно границу Украины со странами ЕС и Молдовой пересекают десятки тысяч украинцев. Многие везут с собой деньги наличными.

Сколько можно провозить денег без декларирования на границе, рассказали в Государственной таможенной службе. Специалисты объяснили, как это правильно делать.

Украинцы, которые едут за границу, знают о возможности провозить средства до 10 тысяч евро без декларирования. В то же время в ведомстве напоминают дополнительные правила.

Если человек ввозит в Украину или вывозит за ее пределы наличную валюту в сумме, равную или превышающую в эквиваленте 10 000 евро, то должен в письменном виде задекларировать ее в полном объеме таможенному органу. Кроме того, должны быть в наличии документы, подтверждающие снятие наличных. Действующими они в течение 90 календарных дней.

Для лиц до 18 лет разрешено перевозить до 10 тысяч евро без декларирования. При превышении этой суммы декларацию заполняет законный представитель.

Ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые могут быть ввезены на таможенную территорию Украины, нет.

Ранее "Телеграф" рассказал, могут ли мужчины до 25 лет уехать за границу.