Скільки готівки можна перевозити через кордон України та як само: правила

Без декларування можна перевозити до 10 тисяч євро

Щодня кордон України з країнами ЄС та Молдовою перетинають десятки тисяч українців. Багато хто везе із собою гроші готівкою.

Скільки можна провозити грошей без декларування на кордоні розповіли у Державній митній службі. Спеціалісти пояснили, як це правильно робити.

Українці, які їдуть за кордон, зазвичай знають про можливість провозити кошти до 10 тисяч євро без декларування. Водночас у відомстві нагадують додаткові правила.

Якщо людина ввозить до України чи вивозить за її межі готівкову валюту у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то повинна письмово задекларувати її в повному обсязі митному органу. Окрім того, повинні бути в наявності документів, що підтверджують зняття готівки. Чинними вони є упродовж 90 календарних днів.

Для осіб до 18 років дозволено перевозити до 10 тисяч євро без декларування. При перевищенні цієї суми декларацію заповнює їхній законний представник.

Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які можуть бути ввезені на митну територію України, немає.

Раніше "Телеграф" розповів, чи можуть чоловіки до 25 років виїхати за кордон.