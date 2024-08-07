Доллар "скатился" до 41: курс валют от Нацбанка
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Евро сдает свои позиции
Украинская гривна медленно, но укрепляется. Уже несколько дней подряд американский доллар дешевеет.
Упал и евро, а вместе с ним и другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 7 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,03 грн
Евро (EUR): 44,79 грн
Злотый (PLN): 10,39 грн
Канадский доллар (CAD): 29,64 грн
Швейцарский франк (CHF): 48,05 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,25 грн
Евро (EUR): 45,06 грн
Злотый (PLN): 10,42 грн
Канадский доллар (CAD): 29,95 грн
Швейцарский франк (CHF): 48,05 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,93 грн — продажа 41,39 грн
Евро (EUR): покупка 44,69 грн — продажа 45,39 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на десяток копеек.
Покупка: 41,20 грн
Продажа: 41,30 грн
Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.