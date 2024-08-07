Доллар "скатился" до 41: курс валют от Нацбанка

Евро сдает свои позиции

Украинская гривна медленно, но укрепляется. Уже несколько дней подряд американский доллар дешевеет.

Упал и евро, а вместе с ним и другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 7 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,03 грн

Евро (EUR): 44,79 грн

Злотый (PLN): 10,39 грн

Канадский доллар (CAD): 29,64 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,05 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,25 грн

Евро (EUR): 45,06 грн

Злотый (PLN): 10,42 грн

Канадский доллар (CAD): 29,95 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,05 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,93 грн — продажа 41,39 грн

Евро (EUR): покупка 44,69 грн — продажа 45,39 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на десяток копеек.

Покупка: 41,20 грн

Продажа: 41,30 грн

Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.