Космические цены: топ пять популярных продуктов, которые подорожали в октябре в Украине

Больше всего в цене изменился болгарский перец

В Украине в октябре значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, которые часто покупают в магазинах. В этот список, в том числе, входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

Такая информация была опубликована на портале Минфин. Там отмечается, что в период с сентября изменилась стоимость огурцов, свинины, яиц, болгарского перца, а также картофеля.

Больше всего из этой пятерки продуктов подорожал болгарский перец. А самые минимальные повышения коснулись куриных яиц.

Цены на огурцы в октябре

Огурцы за последний месяц подорожали в крупных украинских супермаркетах с 66,37 гривен за килограмм до 77,89. Разница составила 11,52.

Почти на десять гривен стали дороже гладкие огурцы. Килограмм овоща сейчас продают по 94,10.

Колючие огурцы подорожали на 13,48 и сейчас они стоят 89,90 гривен.

Долгоплодные огурцы стали дороже за этот период с 81,31 до 89,99. Таким образом, разница за месяц составила 8,68.

Цены на свинину в октябре

Свиная грудинка изменилась в цене со 167,72 грн до 175,95. То есть, на 8,75.

Свиную лопатку еще в сентябре продавали по 172,27 грн, а в октябре — по 178,45. Разница за этот период составляет 6,18.

Шашлык свиной также подорожал в октябре. Сейчас килограмм продают по цене 254,70 грн, а в сентябре — по 239,58 грн, что на 15,12 гривен дешевле.

Цены на куриные яйца в октябре

Больше всего за последний месяц изменились в цене куриные яйца "Ясенсвіт" (С1 30 штук). Сейчас продукт продают по 136,45 грн. В сентябре его стоимость составляла 122,20 грн, что на 14,25 меньше.

Остальные подорожали в пределах пяти гривен.

Цены на болгарский перец в октябре

Этот овощ подорожал за последний месяц больше остальных. В сентябре его цена составляла 116,36 грн за килограмм, а уже в октябре — 142,07. То есть, разница составила 25,71.

Цены на картофель в октябре

Молодая картошка в октябре выросла в цене с 26,20 до 39,90 грн за килограмм. То есть, овощ стал дороже за этот период на 13,70.

Розовая картошка также подорожала более чем на пять гривен и сейчас килограмм продают по цене 30,76.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине выросли цены на популярные крупы. Больше всего из этого списка выделился рис.