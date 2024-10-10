В Україні продовжує дорожчати рослинна олія

Вартість в магазинах суттєво відрізняється

На українському ринку збільшились ціни на деякі товари з бакалії. Вартість рослинної олії також зросла і деінде різниця між показниками за місяць складає понад 5 гривень.

Місцями олія може коштувати майже 70 гривень. Про це свідчать дані зі сайту Мінфін.

Вартість рафінованої олії в магазинах

Наразі олію "Олейну" рафіновану 850 мл можна придбати в середньому за 65,97 гривні. Найбільший цінник наявний в Novus — 69,99 гривні. Місяцем раніше її вартість була меншою на 5,35 гривні, тобто 60,62 гривні.

Водночас олія "Щедрий Дар" рафінована 850 мл у жовтні коштує в середньому 61,86 гривні. Найдорожчий товар наявний в Novus — 62,99 гривні. У вересні середня ціна на цей товар була меншою на 1,5 гривні — 60,36 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один овоч борщового набору в Україні виріс в ціні на 150% впродовж року. Місцями він здорожчав з 7 до 17,3 гривні за кілограм.

Водночас на ринку майже вполовину здорожчали баклажани. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, розповіла про причини позитивної тенденції.