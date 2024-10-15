Космічні ціни: топ п’ять популярних продуктів, що подорожчали у жовтні в Україні

Найбільше в ціні змінився болгарський перець

В Україні в жовтні значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.

Таку інформацію було опубліковано на порталі Мінфін. Там зазначається, що у період із вересня змінилася вартість огірків, свинини, яєць, болгарського перцю, а також картоплі.

Найбільше із цієї п’ятірки продуктів подорожчав болгарський перець. А найменші підвищення торкнулися курячих яєць.

Ціни на огірки у жовтні

Огірки за останній місяць подорожчали у великих українських супермаркетах із 66,37 гривні за кілограм до 77,89. Різниця становила 11,52.

Майже на десять гривень стали дорожчими гладкі огірки. Кілограм овочів зараз продають по 94,10.

Колючі огірки подорожчали на 13,48 і зараз коштують 89,90 гривень.

Довгоплідні огірки стали дорожчими за цей період з 81,31 до 89,99. Таким чином, різниця за місяць становила 8,68.

Ціни на свинину у жовтні

Свиняча грудинка змінилася в ціні зі 167,72 грн до 175,95. Тобто на 8,75.

Свинячу лопатку ще у вересні продавали по 172,27 грн, а у жовтні — по 178,45 грн. Різниця цей період становить 6,18.

Шашлик свинячий також подорожчав у жовтні. Наразі кілограм продають за ціною 254,70 грн, а у вересні — по 239,58 грн, що на 15,12 гривні дешевше.

Ціни на курячі яйця у жовтні

Найбільше за останній місяць змінилися ціни курячі яйця "Ясенсвіт" (С1 30 штук). Наразі продукт продають по 136,45 грн. У вересні його вартість становила 122,20 грн, що на 14,25 менше.

Інші подорожчали в межах п’яти гривень.

Ціни на болгарський перець у жовтні

Цей овоч подорожчав за останній місяць більше за інших. У вересні його ціна становила 116,36 грн за кілограм, а вже у жовтні – 142,07. Тобто різниця склала 25,71.

Ціни на картопля у жовтні

Молода картопля у жовтні зросла у ціні з 26,20 до 39,90 грн за кілограм. Тобто овоч став дорожчим за цей період на 13,70.

Рожева картопля також подорожчала на понад п’ять гривень і зараз кілограм продають за ціною 30,76.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зросли ціни на популярні крупи. Найбільше із цього списку виділився рис.