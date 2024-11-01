У одной категории пенсионеров хотят забрать более 2 тыс. грн надбавки

Этим решением государство сэкономит 15 млрд грн

В законопроекте о бюджете на 2025 год запланированы изменения с пенсиями. Согласно ему, у некоторых пенсионеров-чернобыльцев хотят забрать надбавки к их ежемесячным выплатам.

Речь идет о пенсионерах, которые после аварии на Чернобыльской АЭС уехали оттуда и не жили там с 1986 по 1993 год. Им начисляется доплата в размере 2361 гривны, выплачиваемая за проживание в зоне обязательного или добровольного отселения, пишет издание "На пенсии", ссылаясь на сообщения председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы.

Если примут этот законопроект, то такая сумма будет начисляться только неработающим пенсионерам и постоянно проживавшим или работавшим в этой зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Место жительства человека будут проверять с помощью Единого государственного демографического реестра и других государственных баз данных.

Так что, если произойдут такие изменения, государство сможет сэкономить 15 миллиардов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли что-либо в выплате пенсий по инвалидности после реформы МСЭК.