По хвое и веткам можно оценить свежесть дерева ещё на ёлочном базаре

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Срезанную ель лучше купить за несколько дней до праздника: в квартире она обычно сохраняет свежесть около одной-двух недель, если поставить её в подставку с водой вдали от батареи.

Если хочется нарядить ёлку заранее, до установки держите её в прохладном месте. Чем раньше дерево окажется в тёплой комнате, тем больше времени у него будет, чтобы подсохнуть ещё до праздника.

Как выбрать свежую ель на базаре

Слегка согните небольшую веточку: у свежей ели она гнётся, а у пересохшей легко ломается. Затем проведите рукой по ветке. Если иголки массово осыпаются от лёгкого прикосновения, лучше выбрать другое дерево.

Осмотрите не только верхушку, но и нижние ветви. Хвоя должна держаться по всей кроне: отдельные опавшие иголки сами по себе не повод отказываться от покупки, а сухие веточки и заметно поредевшие участки указывают на то, что ель уже начала подсыхать.

Как замедлить осыпание хвои дома

Перед установкой отпилите тонкий диск от основания ствола и сразу поставьте ель в подставку с водой. Свежий срез помогает дереву впитывать воду. Ствол должен помещаться в подставку без подгонки: не стёсывайте его по бокам, чтобы втиснуть в слишком узкое крепление.

Воду доливают до того, как срез ствола окажется над её поверхностью Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проверяйте уровень воды каждый день, особенно сразу после установки: в первые дни дерево может впитывать её быстрее. Доливайте воду до того, как срез окажется над поверхностью. Подойдёт обычная вода без сахара и других добавок.

Место для ёлки лучше выбрать до того, как вы начнёте её наряжать. Не ставьте дерево рядом с обогревателем, камином или там, где на ветви попадает прямой солнечный свет: в тепле хвоя высыхает быстрее.

Как сообщал "Телеграф", во Львове срезанные ёлки стоят от 2000 грн, а деревья в горшках – от 650 до 1950 грн в зависимости от высоты. Детальнее в материале о ценах на новогодние деревья.