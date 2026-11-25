Покупателям попадались и фигурки, у которых заполненной была только голова

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В "АТБ" продаются фигурки Деда Мороза от КитКат, которые могут приятно удивить покупателя. Оказывается, они полностью заполнены шоколадом и стоят всего 69 гривен.

О такой находке рассказала пользовательница под ником derevianko.lashes в социальной сети Threads. В магазине она обратила внимание на то, что фигурка оказалась тяжелой.

Женщина обнародовала фото лакомства, которое ее неожиданно порадовало. Заметно, что внутри они заполнены молочным шоколадом с добавлением сладкого риса или вафельной крышки.

"Вот и закончились мои успехи в этом году – все пошло на этого деда. Сегодня увидела в АТБ, такой тяжелый был, кассир на кассе сказала, что именно эти деды не пустые, а полностью заполнены шоколадом потому и стоят 69 грн", – написала женщина.

Покупательница обратила внимание на вес фигурки еще в магазине

Внутри фигурки в шоколаде видны светлые вкрапления наполнителя.

Как отреагировали в сети?

Под сообщением покупательница @tokyororo описала другую фигурку: в ней полностью шоколадной была только голова. А @karmellime рассказала, что несколько дней до этого покупала полые фигурки по 71 грн. В то же время одна из подписчиц отмечает, что это очень низкая цена для продукции КитКат, ведь такая же фигурка раньше для нее стоила 115 гривен.

О том, что внутри фигурки, покупательница узнала от кассирши Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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