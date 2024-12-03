Это не верхний предел: на сколько может измениться цена на яйца до конца года

К концу текущего года стоимость яиц, вероятно, вырастет на 10%, что объясняется увеличением затрат производства и ростом цен на корм

Некоторое время на украинском рынке постоянно дорожали куриные яйца. Одной из причин такой положительной тенденции цен является удорожание себестоимости производства.

Летом предложения яиц больше и их нужно было как можно быстрее реализовать, поэтому ценник на них был ниже. Ближе к осени, стоимость начинает расти, как сказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для "Фактов ICTV".

Он прогнозирует, что до конца года яйца могут подорожать еще на 10%, и одной из причин влияния на стоимость является рост затрат на производство. В частности:

подорожание кормов – пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота;

затраты на энергоресурсы — увеличение потребления электроэнергии для обеспечения комфортной среды птицы и дополнительные расходы на свет из-за сокращения светового дня;

В то же время, ценообразование также зависит от сезонного фактора, ведь в домохозяйствах уменьшается предложение яиц.

"Хотя промышленное производство яиц в Украине вернулось на довоенный уровень, но спрос и расходы давят на ценообразование", — говорится в сообщении.

По словам эксперта, стоимость яиц будет расти в течение осени-зимы, но ближе к весне она стабилизируется, ведь повысится предложение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинские продукты станут дороже импортных.