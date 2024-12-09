Доллар скоро подорожает более 42 гривен? Что прогнозируют эксперты

Курс американской валюты к 15 декабря преодолеет новый предел

Уже достаточно давно эксперты и аналитики обсуждают тему подорожания доллара до 42 гривен и некоторые из них уверены, что в течение 9-15 декабря этот предел будет преодолен.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН, на курс гривни будет давить много факторов, поэтому удержать его на уровне 42 гривны за доллар тяжело. Такой цели также нет у Национального банка.

"Декабрь — месяц значительных расходов из госбюджета, часть этих средств непременно дополнительно придет на валютный рынок. Это, в частности, выплата каждому украинцу 1000 гривен из госбюджета. Также в декабре уже была очередная выплата процентов по гривневым облигациям внутреннего государственного займа — ОВГЗ", — объяснил аналитик.

Поэтому, как он прогнозирует, ожидается контролируемое обесценивание гривны и средний курс доллара в течение недели постепенно вырастет более 42 гривен. Он пересечет этот предел, но "точную цифру назвать сложно".

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба также считает, что эта неделя принесет постепенный или быстрый рост курса доллара до 41,80 гривен. Для межбанка это будет означать, что есть предел безналичного курса.

"Соответственно, средний наличный курс доллара может вырасти в пределах 50 коп., то есть максимально до 42,30 грн/доллар", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 декабря

По данным портала Минфин, в понедельник, 9 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,4446 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будут стоить 100 долларов в Украине в декабре.