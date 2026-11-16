Новостройки в Украине дорожают: у покупателей есть едва ли не последний шанс купить по старой цене

Обстрелы производств и перебои с электричеством меняют стоимость строительства жилья

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Квартиры в новостройках Украины растут в цене. Удорожание стройматериалов, разрушение предприятий и перебои с энергоснабжением грозят новой волной повышения стоимости жилья – в частности, в уже начатых проектах.

Об этом "Телеграфу" рассказала коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец. По подсчетам аналитиков компании, за первые 8 месяцев 2026 года себестоимость возведения квадратного метра в западных областях Украины увеличилась примерно на 10–12%.

Марианна Бигунец объяснила, как расходы застройщиков влияют на цены квартир

Почему растет себестоимость строительства

По приведенным эксперткой данным Госстата, в августе 2026 года стоимость строительных работ выросла на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом измерении подорожание достигло 25,4%, а непосредственно в жилищном строительстве – 21,5%.

С начала 2026 года себестоимость производства отдельных стройматериалов, по оценке Бигунец, выросла на 30–50%. Больше всего подорожали бетон, кирпич, строительные растворы, арматура и кабельно-проводниковая продукция. Польские и чешские аналоги в отдельных категориях стоят на 10–15% дороже украинских материалов.

"Разрушенный склад или остановленное предприятие – это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные расходы на энергию и материалы. И все это в конечном итоге закладывается в стоимость квадратного метра", – подчеркивает Бигунец.

По предварительным оценкам, до конца 2026 года отдельные категории стройматериалов и инженерного оборудования могут подорожать еще на 10–20%. Планируя новые проекты на 2027 год, часть девелоперов может закладывать рост себестоимости строительства на 15–20%.

С начала года отдельные стройматериалы подорожали на 30–50% Источник: Создано с помощью ИИ ("Телеграф")

Ценовое окно в конце 2026 года

По мнению Бигунец, в ноябре и декабре 2026 года на первичном рынке возникнет ценовой разрыв. Часть квартир еще будет продаваться на условиях, сформированных на основе предыдущих смет, тогда как новые проекты уже будут учитывать более высокие расходы на строительство.

В отдельных жилых комплексах покупатели смогут зафиксировать действующую стоимость квартиры до прогнозируемого пересмотра цен в 2027 году. Масштаб повышения будет зависеть от готовности дома, запасов материалов, финансовых возможностей застройщика и платежеспособного спроса.

При принятии решения о покупке нужно опираться на:

финансовые возможности покупателя,

юридическую надежность объекта

понятные договорные условия.

По прогнозу GAZDA, инвесторов могут заинтересовать комплексы, готовые на 40–80%, если строительство идет по плану. Для проживания или сдачи в аренду покупатели будут выбирать готовые дома или те, что почти достроены.

Среди важных критериев выбора – укрытие, резервное электроснабжение, энергоэффективность, автономность инженерных систем, транспортная доступность и инфраструктура. Перспективы сохранения стоимости квартиры также зависят от ее ликвидности, технических характеристик и условий безопасности.

Как дорожают новостройки в регионах

Цены на недвижимость взлетают в западных областях. По состоянию на сентябрь 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областей в годовом измерении выросла примерно на 18–20%.

Львовщина остается одним из самых дорогих регионов по стоимости нового жилья. По статистике ЛУН, в октябре 2026 года средняя минимальная стоимость квадратного метра в новостройках Львова была на 20% выше, чем годом ранее.

В Ужгороде годовой рост этого показателя составил 9%. Интерес к Закарпатью поддерживают его географическое расположение и сравнительно благоприятная ситуация с безопасностью – здесь и до ЕС ближе, и строительство идет активно. По оценке Бигунец, дальнейшее удорожание строительства создает предпосылки для пересмотра цен в городе, а определяющими для рынка останутся реальный спрос, состояние экономики и военные риски.

Как сообщал "Телеграф", утепление, энергоэффективные окна и изолированные трубы помогают современным домам дольше сохранять тепло во время блэкаутов даже при отключении отопления. При температуре −5 °C на улице в утепленном доме с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами может сохраняться +15–17 °C.

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