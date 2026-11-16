Путин лично открыл его за рулем КАМАЗа: кто построил Крымский мост и сколько это стоило

За транспортным переходом через Керченский пролив стоят миллиардные контракты и международные санкции

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Крымский мост построил "Стройгазмонтаж" олигарха Аркадия Ротенберга, а автомобильное движение по нему открыли 16 мая 2018 года. Президент России Владимир Путин представлял переправу в оккупированный Крым как осуществление исторической мечты – и на открытии лично сел за руль грузовика.

"Телеграф" расскажет, кто получил заказ на мост, сколько стоило строительство и какое значение ему придает Кремль.

Кому досталось строительство и сколько потратили

Поручение Министерству транспорта России о строительстве моста Путин дал 19 марта 2014 года, после оккупации Крыма. В январе 2015-го утвердили концепцию перехода и назначили генерального подрядчика – компанию приближенного к нему Ротенберга.

Государственным заказчиком стало Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства. Проектирование поручили "Институту Гипростроймост-Санкт-Петербург", а для управления строительством в 2015 году создали компанию "СГМ-Мост".

Субподрядчиком был "Мостотрест" Ротенберга: контракт на сооружение опор и пролетов составлял 97 миллиардов рублей. Общая стоимость проекта достигла не менее 223 миллиардов рублей, а с автомобильными и железнодорожными подходами Россия потратила более 300 миллиардов рублей.

Как открывали автомобильную и железнодорожную части

Строительство автомобильной части завершили 15 мая 2018 года – за день до начала движения. На церемонии Путин управлял "КамАЗом", а рядом с ним в кабине сидел генеральный директор "СГМ-Мост" Александр Островский.

Путин называл строительство переправы чудом и осуществлением мечты нескольких поколений

Строительство железнодорожной части проходило в несколько этапов. Его завершили в декабре 2019 года. 23 декабря Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирских поездов, а регулярное пассажирское движение началось 25 декабря. Грузовые поезда начали курсировать по мосту 30 июня 2020 года.

После ввода в эксплуатацию железнодорожная часть моста стала частью инфраструктуры Крымской железной дороги. Мост передали на баланс Крымской железной дороги, чтобы избежать международных санкций против компании "Российские железные дороги".

Общая длина перехода – 19 километров. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Высота сводов над водой составляет 35 метров: под ними не проходят суда класса Panamax, которые использовали для перевозок в украинские порты Азовского моря и из них.

Почему Путин называл мост историческим достижением

На открытии российский президент говорил о переправе как о замысле, который не удавалось воплотить на протяжении нескольких исторических эпох. Завершение строительства он назвал чудом, связав его со стремлениями еще царских времен.

"Историческим – потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом возвращались к этому в 30-е годы прошлого века, в 40-е, в 50-е, и вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо состоялось", – заявил президент России Владимир Путин.

Практическое значение переправы для Кремля – прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Оно позволяет России поддерживать свою военную группировку и наращивать военное присутствие в Крыму. Под предлогом противодиверсионной защиты моста российские власти также ограничивают судоходство через Керченско-Еникальский канал.

На мост и автомобильные и железнодорожные подходы Россия потратила более 300 миллиардов рублей

Украина не давала согласия на строительство, которое происходило вопреки международному праву. В сентябре 2016 года США внесли в санкционный список компании "Мостотрест" и "СГМ-Мост", причастные к строительству переправы. 31 июля 2018 года Европейский Союз ввел ограничения против шести российских компаний, участвовавших в сооружении моста. В январе 2020 года США также ввели санкции против железнодорожного оператора Grand Service Express, обеспечивавшего сообщение между Россией и оккупированным Крымом.

Как сообщал "Телеграф", после каждого удара по Крымскому мосту Россия усиливала защиту важного объекта.