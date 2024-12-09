В Україні хочуть знову обмежити перекази з картки на картку. Кого це може торкнутися

Нові обмеження можуть торкнуться певної категорії українців

Українські банки планують запровадити нові обмеження карткових переказів. Вони передбачатимуть єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів.

Про це пише інформаційне агенство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на кількох учасників ринку. Українські банки можуть підписати відповідний спільний меморандум вже наступного тижня

Прогнозується, що в ньому буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг. Як зазначив один зі співрозмовників агентства, спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць.

Можуть обмежити не тільки P2P-операції

За словами іншого джерела, йтиметься не лише про перекази з картки на картку — P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN. Співрозмовник наголосив, що перший місяць обмежень НБУ показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

Також зазначається, що обидві банківські асоціації — НАБУ та АУБ — беруть участь у цій ініціативі. І вже близько половини банків попередньо її схвалили. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої наразі спливає 1 квітня наступного року.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Нацбанк встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Водночас обмеження не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.