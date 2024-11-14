Топливо в 2025 году подорожает еще больше: НБУ объяснил причину

Цены на топливо будут влиять на стоимость всех товаров и услуг

В Украине цены на бензин, дизель и автогаз могут вырасти на 9% к концу 2024 года. В следующем году стоимость горючего также будет высокой.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка в своем ежеквартальном инфляционном отчете. Согласно имеющейся информации, на это несколько причин:

повышение акцизных налогов на горючее, что уже отразилось преимущественно на ценах на сжиженный газ;

окончанием запасов горючего в сетях АЗС, сформированных перед повышением акцизов. С уменьшением этих запасов цены на бензин и дизель тоже начнут расти;

ослаблением курса гривны, что приведет к дальнейшему увеличению цен на горючее из-за эффектов переноса.

В результате, согласно прогнозам НБУ, рост цен на топливо может превысить 9% в конце 2024 г. и сохраняться на высоком уровне почти весь 2025 год. Это, в свою очередь, будет дополнительно давить на цены отдельных товаров и транспортных услуг через каналы влияния на себестоимость.

При этом НБУ ожидает, что постепенное снижение мировых цен на нефть в среднесрочной перспективе компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и темпы повышения цен на топливо замедлятся.

"Однако эффект значительных запасов горючего будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни, рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 будет находиться на высоком уровне", — говорится в отчете.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что подорожание бензина и дизеля на АЗС после повышения акцизов не ожидаем. Это три причины, говорит Сергей Куюн.