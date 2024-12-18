Новогодние фрукты бьют по кошельку: сколько стоят апельсины и мандарины

В преддверии новогодних праздников цены могут меняться

В Украине резко выросли цены на цитрусовые фрукты, в частности, стоимость апельсинов и мандаринов увеличилась на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Стоимость апельсинов на прилавках колеблется от 80 до 120 гривен за килограмм.

За мандарины украинцам придется заплатить от 90 до 120 гривен, тогда как клементины можно приобрести по более низкой цене – 50-60 гривен за килограмм. Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в эфире "Украинского радио".

На украинский рынок цитрусовые поставляют пять стран: Египет, Турция, Испания, Южная Африка и Греция. Лимоны в основном поступают из Аргентины.

Специалисты отмечают, что подорожание фруктов связано с недостаточным предложением на внутреннем рынке. Дополнительными факторами являются неблагоприятные погодные условия и неурожай в странах-экспортерах.

В преддверии новогодних праздников цены могут изменяться из-за колебаний валютного курса и особенностей поставки. Клементины, являющиеся гибридом апельсина и мандарина, остаются самым доступным вариантом среди цитрусовых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что импортные сыры могут вытеснить украинские. Удорожание этого продукта связано с постоянным ростом цен на молочное сырье.