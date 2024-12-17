Страхование авто подорожает с 1 января: каких цен ждать

Цены будут зависеть от множества факторов

В Украине с 1 января 2025 года произойдет ряд изменений, которые так или иначе затронут жизнь большей части граждан. Одним из таковых является повышение стоимости обязательного автомобильного страхования.

Об этом говорится в материале Экономической правды. Отмечается, что размеры страховых выплат будут постепенно повышаться, чтобы достичь европейского уровня.

На конечную стоимость будут влиять многие факторы вроде наличия конкуренции, оценкой рисков страховыми компаниями, рыночной ситуации в стране и многих других.

"Если для авто с небольшим объемом двигателя, с местом регистрации в Киеве сейчас купить "автогражданку" можно примерно за 2,2 тыс. грн, то с прогнозируемым повышением ее стоимость составит 4,4 тыс. грн. – 5,5 тыс. грн.", — рассказал генеральный директор Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берзанюк.

По его словам, рост стоимости может составить 50-70%.

По новым правилам в силе останутся льготы в 50% стоимости страхового полиса для некоторых категорий граждан: УБД, участников Революции Достоинства, лиц с инвалидностью 1 и 2 групп.

При этом водитель может получить скидку лишь на один автомобиль, который находится в его собственности и не используется в коммерческой деятельности.

Как сообщалось ранее, в Минздраве рассказали, чем будут заменены МСЭК, которые были распущены после серии коррупционных скандалов. Их хотят распустить уже до конца года.