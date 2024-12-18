Снизить цены на лекарства можно благодаря расширению программы "Доступные лекарства" — экономист

Алексей Кущ – известный экономист и финансовый аналитик на своей странице в Фейсбуке высказался по поводу того, должно ли государство вмешаться в регулирование рынка лекарств.

По его мнению, дистрибьюторы не могут нести полную ответственность за стоимость лекарств, ведь, по данным аналитической компании "Proxima Research", на долю дистрибьюторов приходится лишь 5,9% в структуре стоимости лекарства. Ключевое ценовое влияние оказывают импортеры лекарств и производители, написал эксперт.

Он напомнил, что в Украине существует модель реимбурсации – это общепринятый механизм полной или частичной компенсации со стороны государства цены определенных препаратов. И этой программой активно пользуются украинцы. Ничего не нужно придумывать, потому что реального удешевления цен можно достичь благодаря расширению программы "Доступные лекарства", считает Кущ.

Мы уже имеем несколько решений Минздрава и правительства в этом направлении, в том числе относительно расширения перечня препаратов, цену на которые государство компенсирует. И относительно присоединения всех аптек в Украине к программе "Доступные лекарства" в следующем году. Следует ли выдумывать велосипед и вводить какое-то новое регулирование рынка лекарств в Украине, задается риторическим вопросом известный экономист и добавляет, что советовал бы "вводить изменения, влияющие на рынки только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования".

По его мнению, "мы должны принимать во внимание прежде всего реальные модели функционирования того или иного рынка и, безусловно, учесть позицию профессионального сообщества".

Напомним, что 14 декабря в Минздраве состоялось совещание, на котором обсуждали изменения в законопроект №11493. По его итогам, глава общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Т. Котляр выразила обеспокоенность, что разработчики многих законодательных инициатив не учитывают реалии достаточно специфического рынка, от стабильной работы которого зависит жизнь и здоровье миллионов украинцев. Они пользуются информацией, мягко говоря, сомнительного происхождения и потому рискуют "наломать" дров", вместо того, чтобы проводить реформы.