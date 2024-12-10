Импортные сыры могут вытеснить украинские: каких цен ждать перед Новым годом

Сыровары хотят в дальнейшем увеличить ценник, однако этому препятствуют крупные торговые сети

К концу декабря цены на некоторые популярные продукты вырастут. В эту категорию также попадет украинский сыр, себестоимость которого уже становится выше импортного.

По словам украинских сыроделов, удорожание этого продукта связано с постоянным ростом цен на молочное сырье, передает Infagro. С начала текущего месяца производители планируют повысить стоимость твердого сыра на 10%.

Однако реального удорожания может и не быть, ведь крупные торговые сети не идут на уступки поставщикам. Следовательно, заводам придется еще определенный период терпеть убытки, хотя сырье уже подорожало более чем на 40%.

"А вот украинцы для праздничного стола вряд ли смогут приобрести нормальный сыр дешевле чем по 400 грн/кг. Но праздник есть праздник, сыр все равно будут покупать, просто "куски сыра" в корзинах потребителей будут мельче", — пояснили в сообщении.

В то же время следует отметить, что себестоимость нашего сыра становится выше импортного. Поэтому велика вероятность, что перед праздниками европейские производители займут большую часть украинского рынка.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как за год изменилась цена на продукты для оливье в Украине.