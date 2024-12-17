В Киеве работают десятки елочных ярмарок: где они находятся и какие там цены

Все деревья здесь чипированы и продаются легально

Цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Также здесь можно приобрести композиции из хвои и разнообразный декор. Об этом сообщается на сайте КГГА.

В Киеве организована продажа натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений на 148 локациях в десяти районах столицы. Они будут работать до 31 декабря.

Сообщается, что все деревья чипированы и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.

"Также, каждое дерево имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом, что позволяет проверить информацию через единую систему электронного оборота древесины на сайте open.ukrforest.com ", — отмечают в КГГА.

Новогодние деревья в этом году привезены из Волынской и Закарпатской областей, а также из Дании.

"Приобретя новогоднее дерево на легальной ярмарке, киевляне получат качественную елку и делают вклад в развитие города, поскольку уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Покупка хвойного дерева на официальной площадке важна, в том числе, для сохранения природных ресурсов и борьбы с нелегальной вырубкой лесов", — подчеркнул директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Владимир Костиков.

Стоимость елок в Киеве в 2024 году

На стоимость новогодних красавиц влияет страна происхождения, пышность и высота, а также качество дерева. Цены на столичных елочных ярмарках выглядят так:

Сосна обыкновенная: от 350 до 800 грн.

Елка обыкновенная: от 700 до 1400 грн.

Собранные елки из веточек: 300 грн.

Вязанки: маленькая — 160 грн, средняя — 250 грн и большая — 450 грн.

Сосна вязаная: 550 грн.

Датская елка: от 1800 до 2500 грн.

Датская елка премиум-класса: от 2000 до 3500 грн.

Где в Киеве работают елочные ярмарки

Официальные елочные ярмарки в столице организованы на 148 локациях в десяти районах столицы. Их найти вы сможете по следующим адресам:

Напомним, цены на елки в Одессе удивили сеть. Там за самое скромное новогоднее деревце просят 1800 гривен. Средние елки будут стоить примерно 2500-2900 гривен. Самые шикарные экземпляры "затянут" на 4500 — 5000 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит искусственная елка в Украине. Цены на нее также кусаются, впрочем, это все-таки дешевле, чем купить живое дерево. Да и выбор есть на каждый кошелек и вкус.