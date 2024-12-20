С 2025 года изменятся условия для ухода на пенсию: что нужно знать

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти

В Украине с 2025 года изменятся условия для выхода на пенсию граждан. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 1 января 2025 года нужно будет иметь 32 года стажа.

Об этом сообщает ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области. Те украинцы, у которых по достижении 60 лет нет достаточного стажа, будут иметь право выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. Если ваш стаж составляет от 15 лет до 21 года — то выход на пенсию произойдет в 65 лет.

Этот процесс будет продолжаться до 2028 года, отметили в ПФУ. Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, украинцам нужно иметь не менее 35 лет стажа. А уже начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту будет назначаться вне зависимости для возраста. Но для этого необходимо иметь 40 и более лет страхового стажа.

Граждане Украины могут обратиться за назначением пенсии как лично, придя в любое территориальное управление ПФУ, так и с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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