Выйти на пенсию украинцам станет сложнее: что изменится в скором времени

Правила будут меняться в течение еще нескольких лет

С 1 января 2025 года в Украине будут изменены условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года за повышения страхового стажа, необходимого для назначения этих выплат. Продолжительность страхового стажа будет расти с каждым годом, вплоть до 2028.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Там отметили, что для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

При этом, с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Правила выхода на пенсию с 2025 года

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Правила выхода на пенсию в 2024 году

• в 60 лет — от 31 года стажа;

• в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

• в 65 лет — от 15 до 21 года стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине может выйти на пенсию досрочно.