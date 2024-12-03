У некоторых пенсионеров выплата может вырасти до 1500 гривен: когда ожидается индексация

На 13-17% могут увеличиться пенсии у украинцев в следующем году

В следующем году в Украине запланирована индексация пенсионных выплат, однако в Верховной раде говорят только о приблизительных данных.

По словам народного депутата, заместителя председателя парламентского Комитета по бюджету Леси Забураны, индексация выплаты предусмотрена в марте. Минимальная сумма, на которую вырастет начисление составляет 100 гривен.

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная — 1 500 гривен. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную прибавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты", — говорит она.

Как сказали аналитики, перерасчет пенсий будет произведен на таком уровне, чтобы покрыть инфляционные последствия. То есть выплаты будут проиндексированы на 13-17%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может получить дополнительную почти тысячу гривен к своим ежемесячным начислениям.