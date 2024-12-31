Какая денежная помощь начисляется офицерам после увольнения

Офицеры, решившие уволиться из Вооруженных Сил Украины при определенных условиях, получат денежную помощь в 50% от месячного денежного обеспечения

После увольнения с военной службы военным полагается компенсация. А бойцам офицерского состава также начисляют единовременную денежную помощь, сумма которой зависит от месячного денежного обеспечения защитника.

Единовременная денежная помощь осуществляется в случае увольнения с военной службы в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения. Об этом объяснило Министерство обороны Украины.

Ее выплачивают в случае увольнения по следующим основаниям:

в связи с истечением установленных сроков военной службы;

по состоянию здоровья;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда военнослужащим выплачивают денежное обеспечение и при каких обстоятельствах защитникам могут задержать выплаты.

Кроме того, Министерство обороны Украины также объяснило, как военнослужащим можно самостоятельно вычислить точный размер своего денежного обеспечения, используя калькулятор.