Сладкий стол без шоколада? Насколько и когда он может подорожать

В Украине скоро и резко поднимется цена на шоколад — плитки, которые стоили 40-50 гривен, вероятно, подорожают до 80-85 гривен

В Украине в 2024 году цены на какао росли. Удорожание этого продукта отразится на шоколаде в ближайший месяц – на 50-70%.

Полное удорожание шоколада и какао в Украине состоится в течение следующих трех недель. Об этом сообщил владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь в комментарии РБК-Украина.

"Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Этот тренд продолжится и дальше. Ключевой вопрос — какой именно товар подорожает: тертое какао-масло или порошок с жиром. Если ситуация повторит прошлогодний сценарий, то обе позиции могут пойти вверх. Увеличение стоимости в гривне ожидается на уровне 70% по сравнению с осенью. Частичное подорожание уже произошло — около 5-7% в зависимости от бренда и импортера", — пояснил Бондарь.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели стоимость шоколада и какао на украинском рынке может вырасти на 50-70%, если сравнивать с осенью прошлого года. В свою очередь, это удорожание произошло в результате повышения цены на сырье в местах сбора какао-бобов.

В то же время Бондарь объясняет, что в шоколаде используют какао-масло, тертый какао, какао-порошок и жир, входящий в состав глазури и какао-напитков.

"В прошлом году рост стоимости в основном произошел по паре шоколад — то есть по какао-маслу и тертому какао. Сырье подорожало в четыре раза, а готовый шоколад — в 2,5-3 раза. Это связано с тем, что шоколад состоит не только из какао, но и из других ингредиентов, таких как жир и сахар, занимающих до 30% от стоимости конечного продукта", – отмечает владелец компании "Какао Смак".

Поэтому Бондарь ожидает, что в случае подорожания масла и тертого какао плитка шоколада, которая сейчас стоит около 40-50 гривен, может подняться в цене до 80-85 гривен в течение следующего месяца. Но, он заметил, если рост будет касаться только "какао-пары", то резкого удорожания не будет.

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