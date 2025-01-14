Украинцы в сложной жизненной ситуации могут получить помощь. Как и куда обращаться

Украинцы из Донецкой области ожидают помощи, если они нуждаются в лечении, получили инвалидность, потеряли работу или из малообеспеченной семьи

Жители Авдеевской городской территориальной громады Донецкой области рассчитывают на единовременную денежную помощь из городского бюджета. Они получат ее, если они оказались в сложных жизненных ситуациях.

Такая денежная помощь будет выплачиваться при четырех обстоятельствах. О них сообщили в издании "На пенсии".

Кто может получить единовременную денежную помощь в Донецкой области

Она будет выплачиваться лицам, попавшим в следующие жизненные обстоятельства:

из-за болезней, требующих длительного и дорогостоящего лечения, подтвержденных справками из медицинского учреждения;

из-за инвалидности;

из-за потери работы (при наличии справки об учете в центре занятости);

малообеспеченные семьи (при наличии соответствующей справки, выданной органами соцзащиты по месту жительства).

Чтобы получить выплату, необходимо собрать список документов, который можно узнать по телефонам: 099 67 647 97 или 095 600 40 26.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ВПЛ могут получить до 7 тысяч гривен помощи для подготовки к зиме.