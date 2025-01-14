Пенсия может вырасти почти вдвое. Когда украинцам ждать повышения

Если в июле 2025 года будет введена пенсионная реформа, то выплаты повысят сразу для 80% украинцев

В Украине с 1 июля планируется внедрить новую балльную систему начисления пенсий. Некоторым пожилым лицам выплаты могут поднять до 5200, однако повышение будет постепенным.

В Минсоцполитики обсуждаются изменения в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании согласно новой реформе. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Эта реформа, по словам чиновников, позволит увеличить пенсионные выплаты сразу 80% пенсионерам.

В издании объясняют, что при вычислении пенсии берется во внимание коэффициент стажа, индивидуальный коэффициент зарплаты и средняя зарплата по Украине за 3 года, предшествующие назначению пенсии. Поэтому окончательная сумма может оказаться не справедливой.

"Если человек получал всю жизнь среднюю зарплату и ушел на пенсию до 2018 года при стаже 35 лет, то он получает базовую пенсию в размере примерно 2800 гривен. Это без надбавок и дотяжек. Если такой же человек ушел на пенсию в 2024 году, то ему могли назначить базовую пенсию в размере примерно 4750 гривен. Это чуть ли не вдвое больше за одинаковые параметры, но из-за разного времени выхода на пенсию", — говорится в сообщении.

Новая пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсии до примерно 5200 гривен, а также то, что в будущем выплаты будут индексироваться одинаково. Но это произойдет при условии принятия реформы, а также прохождения соответствующего переходного периода.

Стоит заметить, что сейчас государство не может сразу всем подтянуть пенсии из-за нехватки средств, поэтому повышение будет происходить постепенно. А те, у кого в первую очередь вырастут выплаты, будут лица, которые оформили пенсию давно. Что касается тех, кому назначили пенсию в последние 3-5 лет, то им повышение "может еще несколько лет искусственно тормозиться".

Ранее Телеграф писал о том, какая будет сумма пенсии, если зарплата украинца составляет 12 тысяч гривен.