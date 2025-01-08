На такую сложно прожить: какой будет пенсия, если ваша зарплата 12 тысяч гривен

Телеграф рассказал, на какую сумму рассчитывать лицу

Размер будущей пенсии у украинца зависит от количества страхового стажа и размера зарплаты, которую получало лицо до назначения выплаты. Если зарплата была небольшой, то и пенсия будет такой.

"Телеграф" решил разобраться, какой будет пенсия у украинки, вышедшей на заслуженный отдых в 60 лет и имеющей 35 лет стажа. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Если лицо получало заработную плату в 12 тысяч гривен и решило выйти в 60 лет на пенсию, при условии 35 лет страхового стажа, то его пенсия составит 4690 гривен.

Эта сумма актуальна на общих условиях и без учета льготных категорий населения – ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Следует напомнить, что по состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии составлял 5852 гривны.

Кроме того, с 1 января повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так и минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда будет проведена плановая индексация. Пенсия индексируется на коэффициент, учитывающий 50% роста средней заработной платы за последние три года и 50% инфляции за предыдущий год.

Ранее Телеграф писал о том, у кого из пенсионеров заберут часть их выплаты в 2025 году.