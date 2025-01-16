Некоторые пенсионеры смогут получить выплату сразу за несколько месяцев

Если пенсионер-ВПЛ в 2024 году не прошел идентификацию и остался без выплат, он может обновить их в 2025

У некоторых пенсионеров в 2024 году забрали их ежемесячные выплаты. Это касается пожилых лиц, получивших статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и не прошедших идентификацию. Однако у них есть возможность возобновить начисления.

Пенсионеры-ВПЛ должны были пройти идентификацию лица до 31 марта 2024 года и если они этого не сделали, то их ежемесячные пенсионные выплаты "заморозили". Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

"Как известно, пенсионерам, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, с апреля приостановили выплату пенсий. Для возобновления выплат нужно идентифицироваться, то есть подтвердить свою личность", — объясняют в ПФУ.

Для возобновления выплат гражданину нужно пройти идентификацию. После этого ему будут выплачены денежные средства за все месяцы, когда он их не получал.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Пройти идентификацию можно:

лично, обратившись в отделение Ощадбанка или в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом гражданина Украины;

через веб-портал электронных услуг ПФУ, подписав заявление удаленной квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис (Дія ID)";

по видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом, в случае пребывания в другой стране. После получения там документа, удостоверяющего, что физическое лицо живое, его оригинал вместе с заявлением о возобновлении выплат нужно отправить в Пенсионный фонд Украины по почте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда пенсия в Украине может вырасти вдвое.