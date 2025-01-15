Работники каких профессий получат максимальные пенсии в Украине

Пенсия в более 23 тысяч гривен будет насчитываться четырем категориям лиц

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать максимальный размер выплат. Такие начисления предусмотрены тем, кто платил большие страховые взносы и имеет сверхурочный стаж работы.

Размер самых высоких пенсионных выплат — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (на 2025 год речь идет о 23 610 гривен). Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В максимальную сумму пенсии входят все прибавки, кроме прибавки за особые заслуги перед Родиной.

Поэтому пенсию в 23 610 гривен будут получать украинцы, которые платили большие страховые взносы и имеют большой стаж работы. Согласно данным, наибольшие ежемесячные выплаты предусмотрены лицам, являющимся государственными служащими, народными депутатами, работниками местного самоуправления и учеными.

В то же время, если максимальная пенсия будет превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, ее должны урезать. в 2025 году это коснется всех украинцев, кроме ветеранов боевых действий.