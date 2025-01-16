Деякі пенсіонери зможуть отримати виплату одразу за кілька місяців

Якщо пенсіонер-ВПО у 2024 році не пройшов ідентифікацію і залишився без виплат, він може поновити їх у 2025

У деяких пенсіонерів у 2024 році забрали їх щомісячні виплати. Це стосується літніх осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року і не пройшли ідентифікацію. Однак у них є можливість поновити нарахування.

Пенсіонери-ВПО мали пройти ідентифікацію особи до 31 березня 2024 року і якщо вони цього не зробили, то їхні щомісячні пенсійні виплати "заморозили". Про це нагадали в Пенсійному фонді Україні.

"Як відомо, пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, з квітня призупинили виплату пенсій. Для поновлення виплат потрібно ідентифікуватися, тобто підтвердити свою особу", — пояснюють у ПФУ.

Для поновлення виплат, громадянину треба пройти ідентифікацію. Після цього йому будуть виплачені кошти за всі місяці, коли він їх не отримував.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію можна:

особисто, звернувшись до відділення Ощадбанку або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом громадянина України;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, підписавши заяву віддаленим кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис (Дія ID)";

з відеоконференцзв’язку у територіальному органі Пенсійного фонду;

у дипломатичній установі України за кордоном, у разі перебування в іншій країні. Після отримання там документа, що засвідчує, що фізична особа жива, її оригінал разом із заявою про поновлення виплат потрібно надіслати до Пенсійного фонду України поштою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли пенсія в Україні може зрости вдвічі.