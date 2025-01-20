Ежемесячные выплаты некоторых украинцев вырастут на 2500 гривен. Кто будет получать помощь

В Киеве для трех уязвимых категорий населения каждый месяц предусмотрено от 1200 до 2500 гривен

Дети-сироты, лица и дети с инвалидностью, проживающие в Киеве, будут получать ежемесячную адресную социальную материальную помощь. Размер зависит от категории уязвимости населения.

Ежемесячная адресная помощь будет предоставляться в течение 2025 года в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом идет речь на официальном портале Киевского городского совета.

Кто имеет право на такую выплату

Согласно распоряжению городского головы Киева, помощь будут получать:

дети с инвалидностью подгруппы А, дети-сироты, дети с инвалидностью на попечении или в опекунских семьях, а также лица с инвалидностью I группы подгруппы А с пенсией ниже трех прожиточных минимумов. Им предусмотрено 2500 гривен;

дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы с аналогичными пенсиями, а также родители детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в паллиативной помощи. Им будут выплачивать по 2000 гривен;

лица с инвалидностью II группы, получающих социальную помощь. Они будут ежемесячно получать по 1200 гривен.

Выплаты можно получить на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, являющемся участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Кроме того, есть возможность перерасчета средств через "Укрпочту", но она действует для льготников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить денежную помощь.