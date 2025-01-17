Украинские семьи с детьми получат единовременную помощь. Где и кому именно будут выплачивать по 7500 грн

Две категории населения рассчитывают на помощь в Киеве

Многодетные семьи и вынужденные переселенцы (со статусом внутренне перемещенного лица), воспитывающие более трех детей, в Киеве получат единовременную материальную денежную помощь в 7500 гривен.

Такая выплата предусмотрена для 8500 многодетных семей. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Денежную помощь в 7500 гривен получат многодетные родители и ВПЛ, которые воспитывают более трех детей, состоят на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживают в столице. На это в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" (Ред. в укр. вар. — "Турбота. Назустріч киянам") заложено около 80 млн. гривен. Средства начислят на "Муниципальную карточку "Карточка киевлянина".

Следует напомнить, что некоторым украинцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выплатят денежную помощь. Она начисляется при четырех обстоятельствах.

Ранее "Телеграф" писал о том, выплатят ли переселенцам их денежную помощь в январе по графику после кибератаки на государственные реестры. Ответ дали в Министерстве социальной политики.