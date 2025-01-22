Доллар дешевеет. Сколько придется отдать за валюту в ближайшие дни

Эксперт спрогнозировал, что курс на текущей неделе будет колебаться из-за определенных факторов, в частности инаугурации президента США

В течение этой недели, 22-26 января, на украинском рынке ожидаются колебания курса доллара, преимущественно из-за новоизбранного президента США. Эксперт прогнозирует, что в наличном сегменте валюта может превысить 43 гривны, хотя сейчас показатели опускаются.

В этот период на рынке предполагаются колебания из-за инаугурации президента США, а также возможных последствий боевых действий и ситуации на фронте. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии "24 Каналу".

По его прогнозу, на межбанке курс доллара будет находиться в пределах 42-42,50 гривен, а на наличном рынке — 42,20-43,20 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 января

По данным портала "Минфин", в среду, 22 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,00 грн (покупка) и 42,55 (продажа). Наличный курс — 42,40 (покупка) и 42,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1661 грн.

Ранее Телеграф писал о том, подорожает ли доллар до 48 гривен в конце 2025 года. Прогнозом поделился кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.