Пенсия в 8 тыс грн при зарплате в 10 тыс грн, но не для всех. Кому назначат такую в 2025

Пенсия в 8 тысяч гривен предусмотрена для одной категории населения

Пожилые лица в Украине могут получать выплаты, которые меньше прожиточного минимума даже при условии, что их зарплата до оформления пенсии была 10 тысяч гривен. Однако есть те, чья пенсия при такой зарплате составит более 8 тысяч гривен.

Украинцы могут получить немного более 8 тысяч гривен пенсионного начисления, если 25 лет их страхового стажа составляет военная служба. Для вычисления выплаты "Телеграфом" был использован пенсионный калькулятор.

Военнослужащие, которые в 2025 году решили выйти на пенсию в 60 лет с 35 годами страхового стажа, а из них 25 лет стажа составила военная служба, и зарплатой в 10 тысяч гривен, рассчитывают на пенсию в 8075 гривен.

Такая сумма была высчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как украинцы могут самостоятельно увеличить себе пенсионное начисление. Об одном "лайфхаке" напомнило Министерство социальной политики Украины.